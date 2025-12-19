La tradizione si rinnova anche quest' anno torna il presepe meccanico dei Romiti

Ogni anno, il quartiere dei Romiti si anima con un'affascinante tradizione: il presepe meccanico della parrocchia Santa Maria del Voto. Un momento di unione e devozione che, anche quest’anno, rinnova la magia della Natività, coinvolgendo grandi e piccini in un’esperienza unica e suggestiva. Un tributo alla tradizione che continua a vivere nel cuore della comunità, portando avanti un patrimonio di fede e cultura.

© Forlitoday.it - La tradizione si rinnova, anche quest'anno torna il presepe meccanico dei Romiti Il quartiere e la comunità dei Romiti rinnova anche quest'anno una delle tradizioni più amate dai suoi abitanti: la rievocazione della nascita di Gesù attraverso il presepe meccanico della parrocchia Santa Maria del Voto dei Romiti. Questa rappresentazione, che vanta una tradizione trentennale.

