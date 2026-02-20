Serate musicali nei locali di Como il Comune chiarisce | quando serve l’autorizzazione

Il Comune di Como ha deciso di intervenire dopo che alcuni locali hanno organizzato serate musicali senza aver ottenuto le autorizzazioni richieste. La causa principale riguarda una confusione sulle regole da seguire per gli eventi di intrattenimento. Alcuni gestori hanno iniziato a programmare musica dal vivo senza conoscere i limiti imposti dalla normativa. Per evitare sanzioni, il Comune ha pubblicato una guida chiara con i passaggi necessari. La situazione ha portato a un confronto tra esercenti e amministrazione comunale.

Musica e intrattenimento nei pubblici esercizi: se gli eventi diventano ricorrenti servono autorizzazioni specifiche. Alcune richieste respinte in base alle circolari del ministero dell'Interno Serate musicali sì, ma non sempre con le stesse regole. Dopo alcune richieste non accolte da parte di esercenti, il Comune di Como interviene per chiarire come funziona il quadro normativo che disciplina gli eventi di intrattenimento nei pubblici esercizi. Se invece le serate diventano ricorrenti, anche solo saltuarie ma ripetute nel tempo, e attirano clienti che restano nel locale principalmente per assistere allo spettacolo, allora l'attività non è più considerata accessoria rispetto alla somministrazione.