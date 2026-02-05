A Napoli i residenti del centro sociale Gridas temono lo sgombero. Protestano e chiedono un incontro al presidente Fico, spiegando di essere contro ogni forma di violenza. Loro vogliono continuare a manifestare pacificamente, anche se ci sono situazioni che rischiano di peggiorare la loro posizione.

«Noi siamo contro la violenza. Scene come quella del poliziotto preso a martellate a Torino sono un danno per la maggioranza che manifesta pacificamente. Lo vede? Si finisce per parlare solo di quello e passa in secondo in piano la causa per cui decine di migliaia di persone sono scese in piazza». Mirella La Magna ha 86 anni, ma la sua mente è brillante come quella di una trentenne. È categorica nel condannare i violenti che hanno rovinato il corteo in difesa del centro sociale Askatasuna, a Torino. «Ma io – puntualizza – di manifestazioni ne ho fatte, c’ero anche al G8 di Genova nel 2001, e so bene che di solito i violenti sono infiltrati dall’esterno». 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Napoli, il centro sociale Gridas rischia lo sgombero: “Chiediamo un incontro a Fico”

Approfondimenti su Napoli Centro Sociale

Dopo 45 anni di attività, il centro sociale Gridas di Scampia rischia lo sgombero, suscitando preoccupazioni e appelli da parte del mondo culturale.

Al sorgere dell’alba, Askatasuna si è mobilitata con un corteo dopo lo sgombero del centro sociale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Centro Sociale

Argomenti discussi: In diecimila da tutta Italia contro il governo Meloni: orari e tragitti del doppio corteo a Torino; Gli scontri a Torino durante il corteo per l’Askatasuna; Riapre dopo 40 anni il Supercinema di Napoli Est; NEXTNAPOLI – Laboratori di Empowerment.

COMUNE DI NAPOLI * :«IL CENTRO GIOVANILE ASTERIX DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO: INNOVAZIONE SOCIALE IN PRIMO PIANO»Comune di Napoli: Accordo per il Centro Giovanile Asterix. Proseguono le attività di innovazione sociale a San Giovanni a Teduccio. agenziagiornalisticaopinione.it

A Napoli, una giornata per sensibilizzare l'adozione degli animali con Cerco casa: percorso di adozione consapevoleLa ASL Napoli 1 Centro – Area di Coordinamento Veterinaria - in collaborazione con l’Ufficio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio del Comune di Napoli dedica ... ilmattino.it

PROPOSTA PER UNA VERA SPIAGGIA NEL CENTRO DI NAPOLI Con il prezioso supporto della consigliera comunale, nonché vicepresidente del consiglio comunale di Napoli, Flavia Sorrentino, alla quale sono accomunato da una profonda sensibilità per l facebook