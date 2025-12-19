Uno dei più prestigiosi esponenti internazionali dell’arte contemporanea entra nel novero dei talenti in mostra al “Centro d’arte Raffaello”. Si tratta di Angelo Accardi, interprete di un pop surrealista dalla forte identità visiva, il cui percorso culturale è contrassegnato da mostre personali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Al “Centro d’arte Raffaello” tre opere di Angelo Accardi, nome di punta della scena contemporanea: ironia, pop surrealista e messaggi sociali - Nato nel 1964 a Sapri in Campania, Angelo Accardi ha sviluppato fin da ragazzo una profonda sensibilità nei confronti dell’arte figurativa e della tradizione pittorica italiana “Accolgo con entusiasmo ... lavocedellisola.it