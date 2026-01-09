Porta nuova | la rinascita di palermo | in mostra al Centro d’arte Raffaello un nuovo capitolo del racconto di Marco Favata
“Porta Nuova: la rinascita di Palermo” di Marco Favata è la nuova esposizione al Centro d’arte Raffaello, situato in via Emanuele Notarbartolo 9/E. L’opera rappresenta un recente capitolo del suo percorso artistico, offrendo uno sguardo sulla trasformazione della città. La mostra invita i visitatori a scoprire il racconto visivo di Palermo, attraverso la sensibilità di uno dei talenti più apprezzati del panorama contemporaneo.
“Porta Nuova: la rinascita di Palermo” è il titolo dell’opera più recente di Marco Favata, tra i talenti pittorici contemporanei maggiormente apprezzati del “Centro d’arte Raffaello”, in mostra nella sede di via Emanuele Notarbartolo 9E. Il dipinto appartiene all’affascinante serie “Suggestioni”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In mostra al “Centro d’arte Raffaello” un nuovo capitolo del racconto di Marco Favata dedicato al capoluogo siciliano, dal titolo “Porta Nuova: la rinascita di Palermo” - Nella tela, il cuore è uno splendido scorcio della città, in cui emergono Porta Nuova e la sua cuspide maiolicata In “Porta Nuova: la rinascita di Palermo” l’artista indaga il centro storico, i monume ... lavocedellisola.it
