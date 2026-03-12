Il Centro Commerciale Campania introduce la Silent Hour per uno shopping più inclusivo

Al Centro Commerciale Campania è stata avviata la Silent Hour, un’ora dedicata a rendere lo shopping più accessibile. L’iniziativa fa parte delle politiche di Responsabilità Sociale d’Impresa Act4Good e mira a offrire un’esperienza più inclusiva ai clienti. Durante questa ora, vengono adottate misure specifiche per favorire un ambiente più confortevole per tutte le persone.

Al Centro Commerciale Campania arriva la Silent Hour, nuova iniziativa che si inserisce nel quadro delle politiche di Responsabilità Sociale d’Impresa Act4Good. Ogni mercoledì, dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 16:00, il Centro riduce intenzionalmente gli stimoli sonori negli spazi comuni. La musica viene abbassata, gli annunci vocali limitati allo stretto necessario e l’ambiente complessivo reso più quieto e armonioso, per favorire un’esperienza di visita più serena e rispettosa delle diverse sensibilità. La Silent Hour rappresenta una declinazione concreta dei principi di Act4Good, che riconoscono il ruolo dei centri commerciali come spazi di vita, relazione e servizio alla comunità, progettati per essere realmente accessibili e accoglienti per tutti. 🔗 Leggi su 2anews.it

