Befana amarcord | Cristina D' Avena al Centro Commerciale Campania

Il Centro Commerciale Campania ospita un evento speciale dedicato alla Befana Amarcord, con la presenza di Cristina D'Avena. Un’occasione per rivivere ricordi d’infanzia e condividere un momento di atmosfera natalizia con musica e intrattenimento. L’appuntamento rappresenta un momento di aggregazione per tutte le età, in un’atmosfera tranquilla e piacevole, ideale per trascorrere una serata all’insegna della tradizione e della convivialità.

Il Centro Commerciale Campania si prepara a regalare una serata di pura magia e nostalgia con uno degli eventi più attesi dell’anno. Martedì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, Cristina D’Avena, la voce simbolo delle sigle dei cartoni animati, torna a grande richiesta al Campania insieme ai. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Cristina D'Avena e l'esibizione a sorpresa al Dall'Ara Leggi anche: Furto al Centro Commerciale Campania, beccate giovanissime Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Un'Epifania amarcord per Luca Fregnani: il tecnico del Santarcangelo ritrova il suo Pietracuta. il mandarino e il Natale (anche la Befana) Ognuno di noi ha i suoi "amarcord" dei Natali passati ed io ne ho dei ricordi dolcissimi. I negozi erano addobbati con qualche ramo di alloro o di pungitopo o, per i più evoluti, qualche sfavillante ghirlanda di carta do - facebook.com facebook

