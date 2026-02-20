Da sempre detestano Andrea e Sarah | William e Kate esultano per l' arresto dell' ex principe

William e Kate si sono mostrati felici dopo l’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor, accusato di aver condiviso dati riservati come rappresentante del governo britannico. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i due, che da tempo non vedevano di buon occhio l’ex principe. Andrea è stato fermato dalla polizia nel suo ufficio, dove avrebbe scambiato informazioni riservate con una persona non autorizzata. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti media, che seguono da vicino gli sviluppi del caso.