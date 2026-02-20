Da sempre detestano Andrea e Sarah | William e Kate esultano per l' arresto dell' ex principe
William e Kate si sono mostrati felici dopo l’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor, accusato di aver condiviso dati riservati come rappresentante del governo britannico. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i due, che da tempo non vedevano di buon occhio l’ex principe. Andrea è stato fermato dalla polizia nel suo ufficio, dove avrebbe scambiato informazioni riservate con una persona non autorizzata. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti media, che seguono da vicino gli sviluppi del caso.
L'arresto di Andrea Mountbatten-Windsor, al momento accusato di cattiva condotta in pubblico ufficio per aver condiviso, nel ruolo di emissario commerciale per il governo britannico, informazioni sensibili con un soggetto non autorizzato, avrebbe fatto gioire il principe William e sua moglie Kate Middleton. Le dichiarazioni. La diffusione di informazioni sempre più dettagliate circa la sconveniente amicizia con Jeffrey Epstein del terzogenito di Elisabetta II così come quelle relative all'ex moglie Sarah Ferguson, ha messo sempre più in agitazione tutti i membri della Royal Family, ma ad essere maggiormente preoccupati e irritati sono sempre stati i principi di Galles.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
