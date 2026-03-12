A Cremona, due italiani sono sotto indagine per aver compiuto 54 furti all’interno di un condominio. Le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni e sequestri nelle loro abitazioni e hanno adottato misure di prevenzione. La vicenda riguarda un’ampia serie di furti nello stesso stabile, con i sospettati coinvolti nelle indagini in corso.

Eseguiti numerosi sequestri dalla Polizia di Stato, che ha portato alla luce 54 furti aggravati avvenuti in un condominio di Cremona. Le perquisizioni sono state eseguite il 10 marzo su delega della Procura della Repubblica, nell’ambito di un’indagine che ha visto coinvolti un uomo di 55 anni e una donna di 30 anni, entrambi cittadini italiani, sospettati di essere i responsabili dei colpi messi a segno lo scorso 25 gennaio. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto ai reati contro il patrimonio nella provincia. Le indagini e l’individuazione dei sospetti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Cremona, che ha potuto contare sull’analisi delle immagini di videosorveglianza cittadina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il caso dei 54 furti messi a segno nello stesso condominio di Cremona: indagata una coppia di ladri

Articoli correlati

La coppia di ladri da 14 furti in meno di un mese: case "ripulite" nello stesso condominio (e con i proprietari dentro)Una coppia di ladri - un uomo di 33 anni e una donna di 40, entrambi cittadini stranieri con precedenti - sono stati fermati dalla Squadra mobile...

Cremona, razzia in 54 garage: denunciata coppia di ladriCremona, 12 marzo 2026 - Gli vengono contestati 54 furti messi a segno nel giro di poche ore.

Tutto quello che riguarda Il caso dei 54 furti messi a segno...

Discussioni sull' argomento Furto in un bar: presunto autore individuato; La Vanoli lotta ma cade a Tortona 85-78; Pallacanestro Serie A – Il Derthona batte Cremona: terza vittoria di fila; Cremona: furto in un bar di via Mantova, individuato il presunto responsabile.

L’Assemblea provinciale del Partito Democratico si svolgerà a Cremona, con la candidatura di Rosolino Azzali e focus sulla valorizzazione delle sensibilità politiche Leggi tutto - facebook.com facebook

Cuomo racconta: "Ho scommesso una pizza con Landucci dopo Cremona sulla grande prestazione di Estupinan nel derby" x.com