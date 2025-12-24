La coppia di ladri da 14 furti in meno di un mese | case ripulite nello stesso condominio e con i proprietari dentro

In un solo giorno di “lavoro” potevano anche svaligiare più appartamenti, spesso nello stesso condominio. E con i proprietari in casa. Una coppia di ladri - un uomo di 33 anni e una donna di 40, entrambi cittadini stranieri con precedenti - sono stati fermati dalla Squadra mobile della questura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

