La coppia di ladri da 14 furti in meno di un mese | case ripulite nello stesso condominio e con i proprietari dentro
In un solo giorno di “lavoro” potevano anche svaligiare più appartamenti, spesso nello stesso condominio. E con i proprietari in casa. Una coppia di ladri - un uomo di 33 anni e una donna di 40, entrambi cittadini stranieri con precedenti - sono stati fermati dalla Squadra mobile della questura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Almeno 14 furti in abitazione tra Milano e Como nel giro di un mese, arrestata coppia di ladri: ecco come agiva
Leggi anche: Furti nelle case, almeno 17 in un mese, presa coppia di sudamericani con covo a Cesate
Almeno 14 furti in abitazione tra Milano e Como nel giro di un mese, arrestata coppia di ladri: ecco come agiva; I ladri con le radioline: 14 colpi in un mese tra Milano e Como, fermata la coppia “pendolare” dei furti; Ladri trovati con il kit dello scassinatore. Erano pronti a colpire; Coppia di ladri in fuga bloccata dalla Polizia: almeno 14 colpi tra Como, Milano e il Piacentino.
Sgominata la banda dei furti in casa tra Milano e Como: 14 colpi in un mese, arrestata coppia di ladri seriali - La coppia, un uomo di 33 anni e una donna di 40, colpiva condomini e villette, fermati ad Affori con oro, contanti e beni di lusso ... affaritaliani.it
POLIZIA DI STATO * : «COPPIA DI LADRI SERIALI FERMATA A MILANO, 14 FURTI IN ABITAZIONE SCOPERTI DALLA SQUADRA INVESTIGATIVA» - La Polizia di Stato di Como, venerdì scorso, a conclusione di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como ... agenziagiornalisticaopinione.it
Almeno 14 furti in abitazione tra Milano e Como nel giro di un mese, arrestata coppia di ladri: ecco come agiva - I malviventi colpivano in alcuni casi in più unità immobiliari nello stesso contesto condominiale, anche in presenza di proprietari ... msn.com
La coppia aveva parcheggiato l'auto per recarsi in un bar vicino, al ritorno l'amara sorpresa, con i ladri che hanno mandato in frantumi i finestrini facendo razzia di tutto ciò che c'era all'interno - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.