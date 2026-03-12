Cremona razzia in 54 garage | denunciata coppia di ladri

A Cremona, una coppia di italiani di 55 e 30 anni è stata denunciata dalla polizia per aver compiuto 54 furti in garage nel giro di poche ore. Gli agenti hanno identificato e segnalato i due, che ora devono rispondere di furto aggravato. L’indagine ha portato alla scoperta di una serie di colpi messi a segno nella zona.

Cremona, 12 marzo 2026 - Gli vengono contestat i 54 furti messi a segno nel giro di poche ore. Un 55enne e una 30enne italiani sono stati denunciati dagli uomini della squadra mobile di Cremona, per loro l’accusa è di furto aggravato. Sarebbero loro gli autori dei furti messi a segno nell’area garage di un condomino in via Giuseppina nella notte del 25 gennaio. Le aperture di 54 garage vennero forzate, utilizzando presumibilmente una pinza a pappagallo, poi sequestrata. I controlli. Gli uomini della squadra mobile nella mattinata di martedì hanno perquisito diversi locali a disposizione della coppia, trovando diversi arnesi atti allo scasso... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremona, razzia in 54 garage: denunciata coppia di ladri Articoli correlati Leggi anche: «Banda del buco» a Bergamo: ladri fanno razzìa di attrezzature dentali Proprietaria al piano di sotto. Razzia dei ladri in camera da lettoLadri acrobati di pomeriggio nella villa di Davide Macchi, imprenditore conosciuto a Varese, titolare insieme al fratello del negozio di scarpe in...