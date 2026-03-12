il cardinale mathieu e la fuga da teheran bufera in vaticano

Il cardinale Dominique Mathieu, francescano conventuale belga, è stato inviato a Teheran nel 2021 su incarico del Papa. Dopo tre anni, nel 2024, è stato anche eletto nel collegio cardinalizio. Recentemente, si sono susseguite notizie riguardanti una fuga avvenuta in Iran e una bufera in Vaticano, legate alla sua persona e alle sue attività.

La guerra lo ha reso, suo malgrado, il cardinale del momento. Lui è Dominique Mathieu, francescano conventuale belga spedito a Teheran nel 2021 da Bergoglio, che tre anni più tardi lo ha anche voluto nel sacro collegio. Da domenica ha lasciato la sua difficile arcidiocesi ed è atterrato a Roma assieme al personale dell'ambasciata italiana in Iran, chiusa per l'intensificarsi dei raid e che ospita al suo interno la cattedrale. La partenza di Mathieu da Teheran sta facendo discutere da giorni tra le mura dei sacri palazzi. Non tutti, infatti, approvano questa decisione che priva la comunità cattolica dell'unico membro del clero latino presente nel Paese e quindi di un punto di riferimento fondamentale per una comunità che ha una presenza storica nel Paese e che conta circa 22mila praticanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il cardinale di Teheran a Roma, 'non senza rammarico'Il cardinale belga Dominique Mathieu, arcivescovo di Teheran-Isfahan, è in Italia. Sono arrivato a Roma ieri, non senza rammarico e dolore per i nostri fratelli e sorelle in Iran, nell'ambito della c ... ansa.it

Iran: card. Dominique Mathieu, arcivescovo di Teheran-Isfahan, evacuato a Roma, non senza rammarico e doloreIl cardinale Dominique Mathieu, arcivescovo di Teheran-Isfahan, è stato fatto evacuare da Teheran insieme a tutto il personale dell'ambasciata italiana ed è arrivato a Roma domenica 8 marzo, non senz ... agensir.it

L'arcivescovo di #Teheran, il cardinale #Mathieu, è a #Roma. L'incontro con #PapaLeone che all'udienza generale ha pregato per le vittime innocenti dei bombardamenti in #Medioriente x.com

L'arcivescovo di #Teheran, il cardinale #Mathieu, è a #Roma. L'incontro con #PapaLeone che all'udienza generale ha pregato per le vittime innocenti dei bombardamenti in #Medioriente - facebook.com facebook