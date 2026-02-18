Il Vaticano non farà più parte del Board of Peace, perché le criticità emerse sono troppo numerose, spiega il cardinale Parolin. La decisione si basa su problemi che coinvolgono questioni di governance e credibilità. Domani, a Washington, l’Italia entrerà come Paese osservatore, mantenendo un ruolo di vigilanza senza partecipare attivamente alle decisioni.

Roma, 17 febbraio 2026 – Il colpo arriva all’ora di cena, ed è un montante che lascia il segno. Domani, a Washington, la Santa Sede non ci sarà. «Il Vaticano non parteciperà al Board of Peace per Gaza», scandisce il cardinale Pietro Parolin. Il Segretario di Stato non usa mezzi termini, le sue parole pesano come macigni: “Abbiamo preso atto che l’Italia ci sarà come osservatore. Ma ci sono punti che lasciano perplessi. Criticità che vanno spiegate, risolte”. È una doccia gelata che scende al termine del tradizionale bilaterale a Palazzo Borromeo, con la premier e il capo dello Stato. Donald Trump e Giorgia Meloni speravano in un epilogo diverso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vaticano fuori dal Board of Peace. Il cardinale Parolin: troppe criticità. L'Italia sarà tra i Paesi osservatori

Il Vaticano si chiama fuori dal Board of Peace, Parolin: “Perplessi sulla scelta dell’Italia”. Scontro in ParlamentoIl Vaticano ha deciso di non partecipare al ‘Board of Peace’ per Gaza, a causa delle divergenze con la posizione italiana.

Tajani: "Board of Peace, l'Italia sarà al primo incontro". Schlein: "Aggirata la Costituzione" | Parolin: perplessi, Vaticano non parteciperàGiuseppe Tajani ha annunciato che l’Italia parteciperà al primo incontro del Board of Peace, un organismo promosso dall’ex presidente americano Donald Trump, per cercare di promuovere la pace in Medio Oriente.

