L’angelo con il volto di Meloni fa infuriare il Vaticano | l’intervento del cardinale Reina

L’arcano dell’angelo con il volto di Meloni infiamma il Vaticano. La chiesa romana si muove in fretta per togliere di mezzo l’immagine che ha scatenato proteste e discussioni. Il cardinale Reina interviene per cercare di mettere fine alla polemica, mentre l’opera d’arte viene subito rimossa dalla basilica di San Lorenzo in Lucina. La scena si è svolta in poche ore, con l’obiettivo di evitare che la questione si amplificasse.

Il caso dell’angelo con le sembianze di Giorgia Meloni apparso nella basilica di San Lorenzo in Lucina rappresenta un intreccio singolare tra arte sacra, politica e gerarchie ecclesiastiche, risolto con una rapidità che suggerisce la volontà di chiudere quanto prima una parentesi imbarazzante per la diocesi di Roma. La vicenda trae origine da un restauro recente che ha visto comparire il volto della presidente del Consiglio su una figura angelica all’interno di una delle chiese più prestigiose della capitale. Quello che inizialmente poteva sembrare il gesto isolato di un collaboratore parrocchiale si è trasformato in breve tempo in un caso mediatico capace di mettere in difficoltà il rapportto tra la Chiesa romana e le istituzioni statali, spingendo il cardinale Baldo Reina a un intervento diretto per ristabilire l’ ordine e il decoro liturgico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il Vaticano chiede di cambiare l’affresco dell’angelo nella chiesa di San Lorenzo in Lucina.

La Chiesa di San Lorenzo in Lucina ha rimosso il volto di Giorgia Meloni dall’affresco.

Argomenti discussi: L'angelo col volto della Meloni: cosa succede ora al restauro che fa discutere l'Italia?; Cancellato l'angelo con il volto di Giorgia Meloni dalla basilica di San Lorenzo in Lucina; Verso la modifica l'angelo con volto di Meloni a San Lorenzo in Lucina; L’angelo Giorgia Meloni di San Lorenzo in Lucina non danneggia nessuna opera d’arte: gli affreschi sono croste recenti.

