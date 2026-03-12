Il Campania introduce la Silent Hour per favorire l' inclusione e la tranquillità

Il centro commerciale Campania ha avviato la Silent Hour, un’ora dedicata al silenzio e alla tranquillità per i visitatori. Questa iniziativa fa parte del programma Act4Good di Klépierre, che si impegna a promuovere inclusione, accessibilità e sostenibilità nella gestione quotidiana delle strutture. La Silent Hour si svolge regolarmente, offrendo un momento di calma all’interno dell’ambiente commerciale.

Ogni mercoledì, dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 16:00, il Centro riduce intenzionalmente gli stimoli sonori negli spazi comuni. La musica viene abbassata, gli annunci vocali limitati allo stretto necessario e l’ambiente complessivo reso più quieto e armonioso, per favorire un’esperienza di visita più serena e rispettosa delle diverse sensibilità. L’iniziativa è pensata in particolare per persone con ipersensibilità sensoriale, persone nello spettro autistico, anziani, famiglie con bambini neurodivergenti e per chiunque preferisca vivere lo shopping in un contesto più tranquillo, con meno stimoli e maggiore comfort. Presso l’Info Point del Centro sono inoltre disponibili, su richiesta, cuffie antirumore per neonati, bambini e adulti, a supporto di un’esperienza ancora più inclusiva. 🔗 Leggi su Casertanews.it

