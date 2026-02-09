Giornata internazionale dell’Epilessia 2026 | a Palazzo Zanca un’iniziativa per informare e favorire inclusione

Questa mattina a Palazzo Zanca si è svolta una grande iniziativa per la Giornata Internazionale dell’Epilessia 2026. Centinaia di persone si sono riunite per informarsi sulla malattia e promuovere un’attenzione più concreta verso chi convive con l’epilessia. L’evento, organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina in collaborazione con il Comune, è stato coordinato da Laura Rosa Pisani, della Neurologia del P. Molti cittadini hanno approfittato dell’occasione per fare domande e conoscere meglio i sintomi

Grande partecipazione a Palazzo Zanca per la Giornata Internazionale dell’Epilessia 2026, promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina in collaborazione con il Comune e coordinata da Laura Rosa Pisani, direttore facente funzioni dell’Unità Operativa di Neurologia del P.O. “G. Fogliani”.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Epilessia Giornata Giornata internazionale dell'epilessia 2026, uno stand informativo al Politeama Lunedì 9 febbraio 2026, Palermo si anima con un evento dedicato all’epilessia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Epilessia Giornata Argomenti discussi: GIORNATE INTERNAZIONALI DELLA EPILESSIA 5-9-10 FEBBRAIO 2026; Giornata internazionale dell’Epilessia: il 9 febbraio professionisti delle due Aziende sanitarie e volontari in piazza Garibaldi; GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’EPILESSIA: FERRARA PROMUOVE INFORMAZIONE, ARTE E PARTECIPAZIONE CONTRO LO STIGMA; Giornata Mondiale dell’Epilessia. Giornata Internazionale dell'Epilessia: Ferrara promuove informazione, arte e partecipazione contro lo stigmaFerrara aderisce alla Giornata Internazionale dell'Epilessia , in programma lunedì 9 febbraio, con un calendario di iniziative dedicate a informazione, sensibilizzazione e contrasto allo stigma. Le at ... cronacacomune.it Giornata Epilessia: a Genova formazione docenti su diagnosi e gestioneA Genova incontro formativo sulla gestione dell’epilessia nelle scuole con specialisti liguri per promuovere inclusione, informazione e aggiornamento clinico. ligurianotizie.it Solo un sindaco su sei, negli ultimi 23 anni, ha terminato il suo mandato alla scadenza naturale. Chi sono stati gli altri (dimissionari o decaduti), perchè sono andati via da Palazzo Zanca, e chi è venuto a reggere le sorti del Comune in attesa delle elezioni facebook Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica in una conferenza stampa a palazzo Zanca x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.