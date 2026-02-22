Hai fatto sognare Peccioli | il bobbista Eric Fantazzini quinto nel ghiaccio di Cortina

Eric Fantazzini ha conquistato il quinto posto nel bob di Cortina, portando a casa un risultato di rilievo. La sua performance deriva da mesi di allenamenti intensi e dalla determinazione nel affrontare le piste ghiacciate. La gara si è svolta su un tracciato tecnico, che ha messo alla prova le abilità di tutti gli atleti. La sua presenza tra i primi cinque si aggiunge a un risultato che fa parlare di sé nel mondo dello sport invernale.

© Lanazione.it - "Hai fatto sognare Peccioli": il bobbista Eric Fantazzini quinto nel ghiaccio di Cortina

Peccioli, 22 febbraio 2025 - Si chiude con un risultato di prestigio l'avventura olimpica di Eric Fantazzini. Sulla pista ghiacciata di Cortina, il bobbista di Peccioli ha guidato l'Italia nel bob a 4 fino a un quinto posto mondiale, lottando centimetro dopo centimetro contro i giganti della disciplina. Un piazzamento che migliora quanto fatto a Pechino 2022 e che conferma Fantazzini tra i migliori atleti del pianeta. L'amministrazione comunale di Peccioli ha voluto celebrare questo traguardo con una nota ufficiale che sottolinea il legame profondo tra il borgo e il suo campione. "C’era emozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it Peccioli sale sul bob di Eric Fantazzini, il borgo si ferma per le OlimpiadiIl borgo di Peccioli si anima con l’arrivo di Eric Fantazzini, che gareggia nel bob alle Olimpiadi invernali. Eric Fantazzini sul bob azzurro ad Altenberg: “Baumgartner ha guidato senza poter manovrare a sinistra”Eric Fantazzini commenta la gara di Altenberg del bob azzurro, evidenziando come Baumgartner abbia guidato senza poter manovrare a sinistra. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ci hanno provato i nostri ragazzi. Ma una ottima quarta run non è bastata per salire sul podio. Il sorpasso ai tedeschi c'è stato, ma dall'incredibile team svizzero. I nostri 4 moschettieri Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea chiudo - facebook.com facebook Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea si fermano in quinta piazza a soli 25 centesimi di secondo dal podio. Leggi le news: tinyurl.com/3buusyh5 #wearefisi #fisinews #bob x.com