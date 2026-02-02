Dodicimila integratori e 500 sigarette elettroniche il sequestro delle Dogane

Le autorità hanno sequestrato oltre dodicimila integratori alimentari privi di certificazione e 500 sigarette elettroniche di contrabbando acquistate online. L’operazione si è svolta in un punto vendita vicino alla città, dove i controlli hanno portato al ritrovamento di prodotti non autorizzati. Gli agenti hanno scoperto che buona parte degli integratori non rispettava le norme di sicurezza, mentre le sigarette elettroniche erano state acquistate illegalmente tramite internet. Ora si indaga sulle reti di distribuzione e sui canali di vendita online coinvolti.

Nel mirino i pacchi spediti tramite un corriere internazionale. Bloccate 12mila pastiglie prive di autorizzazione e centinaia di sigarette elettroniche vendute online nonostante i divieti Integratori alimentari privi di certificazione e sigarette elettroniche di contrabbando acquistate sul web. È un bilancio pesante quello tracciato dall'Ufficio delle Dogane di Modena, che nel corso del 2025 ha intensificato i controlli sulle merci in entrata, concentrando l'attenzione sui magazzini di un noto corriere internazionale che gestisce la tratta tra Italia e Regno Unito. L'obiettivo delle operazioni è stato bloccare prodotti potenzialmente pericolosi prima che finissero nelle case dei modenesi.

