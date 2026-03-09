Incendio alla stazione di Glasgow partito da un negozio di sigarette elettroniche crolla la cupola del Forsyth Building – Il video

Nel pomeriggio di domenica intorno alle 15.45, un incendio si è sviluppato vicino alla stazione centrale di Glasgow, in Scozia, partendo da un negozio di sigarette elettroniche. Le fiamme hanno causato il crollo della cupola del Forsyth Building, come mostrano le immagini condivise sui social. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

È scoppiato nel pomeriggio di domenica intorno alle 15.45 (ora locale), secondo quanto riporta la Bbc, un incendio, partito da un negozio di sigarette elettroniche accanto alla stazione centrale di Glasgow, in Scozia. La cupola dell’edificio vittoriano Forsyth Building, che si affaccia su Union Street e risale al 1851, è collassata dopo ore di fiamme. Sono intervenuti sul posto 18 mezzi del Servizio Antincendio e di Soccorso Scozzese (SFRS), con più di 60 pompieri all’opera. L’incendio è durato più di 13 ore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da London & uk Street News (@londonukstreetnews) Circolazione sospesa. Non sono stati segnalati feriti, ma la circolazione risulterà sospesa per tutta la giornata di lunedì. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Glasgow, enorme incendio alla stazione centrale: crolla lo storico palazzo ?Forsyth. Treni cancellatiUn incendio di vaste proporzioni ha devastato lo storico Forsyth Building di Union Street, nel cuore di Glasgow, provocandone il parziale crollo.

Incendio alla stazione centrale di Glasgow: parte della struttura crolla, scalo chiusoABBONATI A DAYITALIANEWS Fiamme nella serata dell’8 marzo Momenti di grande tensione alla stazione centrale di Glasgow, dove nella serata di domenica...

Una raccolta di contenuti su Forsyth Building

Temi più discussi: Glasgow, enorme incendio alla stazione centrale: crolla lo storico palazzo ?Forsyth. Treni cancellati; Kallas oggi riunisce i ministri europei. Von der Leyen: massima moderazione; Fosforo bianco sul Libano, la denuncia di Human Rights Watch che accusa Israele; Guerra, elicotteri iraniani finti. Così Teheran inganna gli attacchi di Israele e Stati Uniti.

Glasgow, enorme incendio alla stazione centrale: crolla parte di un palazzo. Caos trasporti e treni cancellatiUn incendio di vaste proporzioni ha devastato un palazzo di Union Street, nel cuore di Glasgow, provocandone il parziale crollo. L’incidente ha imposto la chiusura immediata della ... ilmessaggero.it

Maxi incendio alla stazione centrale di Glasgow, crolla una parte di un edificio: disagi per il traffico treniFiamme in un negozio di sigarette elettroniche si propagano alla struttura. Stazione chiusa e disagi per i treni ... ilfattoquotidiano.it