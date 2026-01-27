Il seminario su Tpl, autobus e filobus a Roma affronta temi chiave come sicurezza, accessibilità e digitalizzazione. L'evento del 28 e 29 gennaio si concentra sulla trasformazione del trasporto pubblico locale, evidenziando le strategie per migliorare l’efficienza e la sostenibilità del sistema, attraverso innovazioni tecnologiche e transizione energetica. Un appuntamento importante per chi si interessa allo sviluppo del trasporto pubblico nella capitale.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - La sicurezza dei sistemi, l'accessibilità dei servizi, la digitalizzazione dei processi, l'automazione della guida e la transizione energetica come leve strategiche per lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Sono questi i temi al centro del 6° Seminario nazionale su Autobus e Filobus, promosso da Asstra, Anav e Aiit, in programma il 28 e 29 gennaio 2026 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma. L'appuntamento rappresenta il principale momento di confronto tecnico a livello nazionale sull'evoluzione della mobilità collettiva con autobus e filoviaria, riunendo istituzioni, aziende di trasporto pubblico, industria, mondo della ricerca e associazioni di settore in un dialogo strutturato sulle trasformazioni in atto e sugli scenari di medio-lungo periodo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tpl, Autobus e filobus al centro della trasformazione: a Roma seminario il 28 e 29 gennaio

