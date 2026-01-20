Gusto panettone salato e pomodori secchi così Mimmo Lucchese vince al gelato dell' anno di Rimini

Mimmo Lucchese, gelatiere artigianale di Palermo, ha ottenuto il riconoscimento al “Gelato dell’anno” di Rimini con una proposta originale a base di panettone salato e pomodori secchi. La vittoria è avvenuta durante il concorso internazionale “Mille idee per un nuovo gusto”, svoltosi nel contesto del Sigep di Rimini. La sua esperienza, iniziata nel 1937 con la storica Gelateria Lucchese, si distingue per creatività e attenzione alla qualità.

Importante riconoscimento per il gelatiere artigianale palermitano Mimmo Lucchese, della storica Gelateria Lucchese dal 1937 in piazza San Domenico, che ha vinto il concorso internazionale “Mille idee per un nuovo gusto, gelato dell’anno”, che si è svolto nell’ambito del Sigep di Rimini.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La pasta con pomodori secchi, olive, capperi e alici è un classico irrinunciabileLa pasta con pomodori secchi, olive, capperi e alici è un piatto semplice e gustoso, ideale per un pranzo o una cena leggera.

Leggi anche: Il miglior gelato del mondo è di Taiwan, vince il gusto Luce d’Oolong di Sylvia Chao

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Panettone classico o creativo? Le vostre risposte al nostro sondaggio.

Bruno Barbieri ci riprova, e lancia la sfida del panettone salato - Un panettone aggressivo ma elegante: questo il sapore del Natale secondo Motta, che a Milano ha lanciato la nuova collezione (è la seconda) di lievitati firmati dallo chef Bruno Barbieri. C’è il ... repubblica.it

Dolce o salato, non è solo gusto: a decidere cosa piace è (anche) la genetica - Le preferenze alimentari non sono solo una questione di gusto. Uno studio analizza il ruolo di genetica, sensibilità ed esperienza nel determinare ciò che mangiamo: dolce e salato sono innati, amaro e ... italiaatavola.net

DU.IT. . LOVETTONE é tornato Il nostro panettone artigianale al gusto di Kamikaze Love realizzato in collaborazione con @nanni_dal_1933 é pronto per addolcire di nuovo le vostre giornate! Stavolta non fatevelo soffiare però: edizione limitata! Pote - facebook.com facebook