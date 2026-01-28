a varese un gelato che parla del futuro dei giovani con autismo grave

A Varese, una mamma ha pensato a un gelato speciale per il suo figlio con autismo grave. L’idea ha preso forma come alternativa concreta, e ora il progetto ha vinto la terza edizione del Self M-Aid Award. Un modo semplice per parlare di futuro e di inclusione, con un dolce che porta un messaggio importante.

La voglia di riscatto per un figlio con un autismo di forma grave che rischiava di essere tagliato fuori da qualsiasi realtà sociale, una volta terminata la scuola. E assieme a questa il desiderio di aiutare tanti genitori in difficoltà esattamente come lei. Daniela Landonio è una mamma che non si è arresa:nel 2015 ha creato un'associazione - "Voce nel silenzio" - che assiste un centinaio di giovani e giovanissimi con autismo di grave entità. Oggi sta per inaugurare un nuovo e importante progetto. Si chiama Inside Aut e vedrà la luce forse già entro la fine del 2026., "Inside Aut sarà una gelateria sociale, tutta dedicata all’inclusione" - spiega Daniela. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

