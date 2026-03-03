Famiglia uccisa nello schianto a Roma | la fuga dei ladri l'auto a noleggio e la dashcam che riprende l'incidente
Una famiglia è deceduta in un incidente a Roma, coinvolgendo un’auto a noleggio. La dashcam di un veicolo ha registrato l’impatto, mentre i ladri sono fuggiti dal luogo dell’incidente. La scena è stata ripresa mentre l’auto coinvolta si scontrava, e successivamente i testimoni hanno riferito di aver assistito alla fuga dei malviventi. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.
Cosa sappiamo sul tragico incidente a Roma in cui hanno perso la vita madre, padre e figlio: in una dashcam il video dello schianto. Oggi attesi i risultati dei test tossicologici sui ladri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente a Roma in via Collatina, chi sono le vittime travolte dall’auto dei ladri in fuga dalla poliziaGenitori e figlio stavano tornando da una festa di famiglia quando la loro Fiat Punto è stata travolta dall'auto di tre rapinatori che fuggivano...
Insegue la ex con il coltello e la riprende con la dashcam dell’auto: lei chiama i Carabinieri e lo fa arrestareA Cagliari un 49enne ha inseguito l’ex moglie in auto con un coltello, e la dashcam ha ripreso tutto.
Roma – Famiglia uccisa da malviventi in fuga dalla Polizia, tutti originari di CeccanoROMA - Drammatico schianto, nella notte, che è costato la vita a un’intera famiglia. Le vittime sono Patrizia Capraro, nata a Roma di 64 anni, Giovanni Batti ... etrurianews.it
Famiglia uccisa su via Collatina, spunta una dashcam: Yaris a zig zag prima del frontaleDeposti i primi fiori sul luogo dello scontro. L'inseguimento, nato per una segnalazione per spaccio, è iniziato all'incrocio tra via Palmiro Togliatti e la Prenestina in via Ascoli Satriano ... romatoday.it
Famiglia uccisa su via Collatina a Roma, spuntano nuovi dettagli: una dashcam ha ripreso immagini scioccanti. #ultimora #notizie - facebook.com facebook
Roma: auto in fuga da polizia provoca un incidente. Uccisa una famiglia di tre persone x.com