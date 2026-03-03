Famiglia uccisa nello schianto a Roma | la fuga dei ladri l'auto a noleggio e la dashcam che riprende l'incidente

Una famiglia è deceduta in un incidente a Roma, coinvolgendo un’auto a noleggio. La dashcam di un veicolo ha registrato l’impatto, mentre i ladri sono fuggiti dal luogo dell’incidente. La scena è stata ripresa mentre l’auto coinvolta si scontrava, e successivamente i testimoni hanno riferito di aver assistito alla fuga dei malviventi. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.