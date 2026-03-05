Porta il martello a scuola infilato nello zaino Arrivano i carabinieri | denunciato 16enne del Cesaris di Casalpusterlengo

Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato con un martello nello zaino durante l’ingresso a scuola. L’episodio è avvenuto in un istituto di Casalpusterlengo, dove i carabinieri sono intervenuti e hanno sequestrato l’oggetto. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno segnalato il giovane alle autorità competenti.

Casalpusterlengo (Lodi), 5 marzo 2026 – A scuola con un martello, ragazzo nei guai. È scattata una denuncia a piede libero, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, nei confronti di uno studente dell'Istituto tecnico liceo scientifico (con l'opzione di scienze applicate) Cesaris di Casalpusterlengo, che si trova in via Cadorna. L'adolescente, incensurato, è stato trovato in possesso di un martello nascosto nello zaino. Sono stati coetanei ad avvertire la dirigente, dopo averlo visto maneggiare lo strumento, descritto come molto arrugginito. La preside ha quindi chiamato le forze dell'ordine. L'intervento dei carabinieri, avvenuto questa mattina, durante le lezioni, ha portato al sequestro dell'oggetto e alla segnalazione all'autorità giudiziaria.