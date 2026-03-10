Venerdì 13 marzo giornata di preghiera e digiuno per la pace

Venerdì 13 marzo si svolge una giornata di preghiera e digiuno per la pace, chiamata da varie comunità religiose. Nel frattempo, l’escalation di violenza in Medio Oriente continua a intensificarsi, rischiando di portare a un conflitto di vasta portata. Le tensioni tra le parti coinvolte aumentano, alimentando timori di un’escalation che potrebbe coinvolgere più paesi e generare conseguenze imprevedibili.

La Diocesi aderisce all’iniziativa della Chiesa italiana. Il 13 alle ore 18.30 messa con il vescovo nella cripta della Cattedrale L’escalation di violenza in Medio Oriente rischia di trascinare l’umanità in una guerra di proporzioni planetarie, una nuova inutile strage dalle conseguenze incalcolabili. Unendo la propria voce a quella di papa Leone che ha chiesto di “fermare la spirale della violenza prima che diventi una voragine irreparabile”, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana promuove una Giornata di preghiera e digiuno per venerdì 13 marzo. All’iniziativa aderisce anche la diocesi di Piacenza-Bobbio. L’invito è rivolto a tutte le comunità ecclesiali affinché chiedano al Re della Pace di salvare l’umanità dagli orrori e dalle lacrime di tutti i conflitti in corso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

