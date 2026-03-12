Ignora l' alt e parte l' inseguimento | arrestato da finanza e polizia locale per droga

A Fasano, un uomo ha ignorato l'alt e ha cercato di scappare durante un controllo. È stato poi raggiunto e arrestato da agenti della finanza e polizia locale. L'uomo era accusato di detenzione di droga a fini di spaccio e di aver opposto resistenza ai pubblici ufficiali. L'intera operazione si è conclusa con il suo arresto.

Finisce in carcere un 55enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Durante l'udienza di convalida ha risposto alle domande, difendendosi FASANO - Ignora l'alt, viene inseguito e, alla fine, arrestato. Perché accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono a sabato 28 febbraio 2026, nel centro abitato di Fasano. Un uomo, alla guida di un'auto risultata poi a noleggio, avrebbe forzato un posto di controllo della polizia locale. Ne è nato un inseguimento, che ha coinvolto anche i militari della compagnia della guardia di finanza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

