Ignora l’alt scatena un inseguimento e causa un tamponamento a catena | 43enne arrestato

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo aver ignorato un segnale di stop dei carabinieri, dando il via a un inseguimento che ha provocato un tamponamento a catena. L'episodio si è concluso con l'arresto dell'individuo, che ha messo a rischio l'incolumità degli altri utenti della strada.

In sella alla sua moto ha ignorato l'alt dei carabinieri, scatenando un inseguimento e causando un tamponamento a catena. Un 43enne è stato arrestato nell'ambito delle attività di controllo del territorio effettuate da parte dei carabinieri del comando provinciale di Palermo, impegnati in.

