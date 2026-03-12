Ieri in Campania | Smascherato un sistema di truffe 68 vittime in tutta Italia

Ieri in Campania è stato smantellato un sistema di truffe che ha coinvolto 68 vittime in tutta Italia. A Avellino sono state elevate numerose multe per divieto di sosta o per il mancato o scaduto “grattino”. La notizia riguarda principalmente le attività di controllo e sanzioni in diverse località della regione.

Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledi 11 marzo 2026. Avellino – Nella città di Avellino le multe per divieto di sosta o per il classico "grattino" scadut o non mancano mai. Anzi, negli ultimi tempi sembrano essere aumentate, anche in vista dell'imminente introduzione dei nuovi parcometri intelligenti che dovrebbero rendere il sistema dei parcheggi ancora più controllato e digitalizzato. Tutto regolare, almeno sulla carta. Il problema nasce però quando la realtà delle strade cittadine non riesce a stare al passo con la rigidità delle sanzioni. ( LEGGI QUI ) Benevento – "Noi vogliamo tentare di parificare il nostro sistema giudiziario a quello europeo".