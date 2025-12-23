Ieri in Campania | la Supercoppa Italiana è del Napoli Truffe e droga con i Di Lauro preso esponente dei Casalesi

Ecco le principali notizie di ieri in Campania: il Napoli ha vinto la Supercoppa Italiana, mentre si registrano episodi di truffe e problemi legati alla droga con i Di Lauro. È stato inoltre arrestato un esponente dei Casalesi. In ambito politico, Avellino si prepara alle elezioni amministrative, con un quadro ancora incerto e un elettorato in fase di definizione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 22 dicembre 2025. Avellino – Avellino si avvicina al voto amministrativo con un quadro politico in movimento e un elettorato ancora fortemente indeciso. È quanto emerge dall'indagine demoscopica presentata dalla sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, nel corso dell'incontro ospitato al Circolo della Stampa di Corso Vittorio Emanuele. A introdurre i lavori è stato il sindaco di Montefredane Ciro Aquino, mentre l'iniziativa – promossa dall'associazione culturale Lupus Doctus – si inserisce nel più ampio confronto sul futuro amministrativo del capoluogo irpino, alimentato da settimane di dibattito pubblico e mediatico.

Il Napoli recupera due giocatori per la Supercoppa Italiana: il punto sull'infermeria - In vista della partenza per l'Arabia Saudita, dove è in programma la Final Four della Supercoppa Italiana, il ... msn.com

Ieri il cammino dei tedofori è poi proseguito in Campania, la fiamma tornerà in terra lucana il 28 dicembre - facebook.com facebook

