Maltempo a Latina idrovore in funzione | il Consorzio di Bonifica regge l’urto delle piogge intense

Da cdn.ilfaroonline.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo ha colpito forte Latina e la provincia. Le piogge intense hanno messo sotto stress il sistema di bonifica, ma le idrovore sono in funzione e reggono l’urto. La situazione si mantiene sotto controllo, anche se gli allarmi restano aperti.

Latina, 29 gennaio 2026 – Le intense piogge che hanno interessato Latina e la sua provincia hanno messo alla prova il sistema di bonifica. Secondo quanto comunicato dal Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, la risposta è stata tempestiva ed efficace. Le idrovore consortili hanno lavorato regolarmente a pieno regime, consentendo il corretto deflusso delle acque e contribuendo a contenere i disagi sul territorio. Impianti attivi e monitoraggio continuo. Il presidente Lino Conti ha spiegato che tutto il personale dei Settori Impianti e Manutenzione è rimasto pienamente operativo. I dipendenti hanno monitorato costantemente i livelli del reticolo idrografico e presidiato gli impianti, intervenendo in modo immediato nei punti più delicati.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Approfondimenti su Latina Maltempo

Prima perturbazione del 2026: arriva freddo, piogge intense e maltempo

All'inizio del 2026, l'Italia si trova ad affrontare una prima perturbazione che interessa principalmente le regioni centrali e meridionali.

Maltempo in Italia fino a venerdì: piogge intense e rischio nubifragi al Sud

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Latina Maltempo

Argomenti discussi: MALTEMPO, IL CONSORZIO LAZIO SUD OVEST IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ: IL SISTEMA HA RETTO.

maltempo a latina idrovoreMaltempo, si alza il livello del Massaciuccoli: attivate le idrovore della BufalinaA motivare la decisione, in mancanza di superamento dei livelli d'allerta, la previsione di mareggiate che rendono difficoltoso lo scarico ... luccaindiretta.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.