Maltempo a Latina idrovore in funzione | il Consorzio di Bonifica regge l’urto delle piogge intense

Il maltempo ha colpito forte Latina e la provincia. Le piogge intense hanno messo sotto stress il sistema di bonifica, ma le idrovore sono in funzione e reggono l’urto. La situazione si mantiene sotto controllo, anche se gli allarmi restano aperti.

Latina, 29 gennaio 2026 – Le intense piogge che hanno interessato Latina e la sua provincia hanno messo alla prova il sistema di bonifica. Secondo quanto comunicato dal Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, la risposta è stata tempestiva ed efficace. Le idrovore consortili hanno lavorato regolarmente a pieno regime, consentendo il corretto deflusso delle acque e contribuendo a contenere i disagi sul territorio. Impianti attivi e monitoraggio continuo. Il presidente Lino Conti ha spiegato che tutto il personale dei Settori Impianti e Manutenzione è rimasto pienamente operativo. I dipendenti hanno monitorato costantemente i livelli del reticolo idrografico e presidiato gli impianti, intervenendo in modo immediato nei punti più delicati.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Latina Maltempo

All'inizio del 2026, l'Italia si trova ad affrontare una prima perturbazione che interessa principalmente le regioni centrali e meridionali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Latina Maltempo

Argomenti discussi: MALTEMPO, IL CONSORZIO LAZIO SUD OVEST IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ: IL SISTEMA HA RETTO.

Maltempo, si alza il livello del Massaciuccoli: attivate le idrovore della BufalinaA motivare la decisione, in mancanza di superamento dei livelli d'allerta, la previsione di mareggiate che rendono difficoltoso lo scarico ... luccaindiretta.it

Il maltempo continua a non dare tregua e la pioggia incessante ha finito per creare allagamenti in varie parti della città di #Latina. Qui siamo in via Rappini, a due passi dal centro - facebook.com facebook