Da commissario a presidente Todisco eletto alla guida del Consorzio di Bonifica

Il commissario Todisco ha accettato la carica di presidente del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno dopo essere stato eletto dal Consiglio dei Delegati. La decisione è arrivata in seguito a un voto che ha coinvolto diversi rappresentanti dei Comuni e delle aziende agricole della zona, che sperano in una gestione più efficace delle opere di irrigazione e tutela del territorio.

Le sue prime parole: "Si apre una pagina nuova, dalla solitudine commissariale alla collegialità degli organi eletti democraticamente" "Ringrazio il Consiglio dei Delegati per avermi eletto Presidente del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. È una responsabilità che avverto in tutta la sua pienezza, nella guida di un Ente che è strategico per il progresso di questa larga parte della Campania che parla alle province di Caserta e di Avellino e alla Città metropolitana di Napoli". Lo dice Francesco Todisco, appena eletto alla guida del Consorzio. "Non nascondo - spiega - tutta l'emozione per essere arrivato a questo punto: quando sono arrivato nel 2021 alla guida di questo Consorzio, come Commissario straordinario su volontà del Presidente De Luca, non avevamo in cassa i soldi per pagare gli stipendi.

