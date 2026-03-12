Una forte esplosione si è verificata nell’impianto nucleare di Fordow, mentre l’Iran ha minacciato un massiccio intervento contro gli Stati Uniti e Israele. Il presidente del Parlamento iraniano ha pubblicato un messaggio su X in cui ha pronunciato un avvertimento diretto e severo nei confronti dei due Paesi. La situazione in Medio Oriente resta tesa e si intensifica con queste recenti dichiarazioni e eventi.

Non si placa la tensione in Medio Oriente. Mohammad Bagher Ghalibaf, il potente presidente del Parlamento iraniano, ha lanciato un avvertimento diretto e brutale agli Stati Uniti e a Israele attraverso un post sulla piattaforma X. La minaccia è chiara: qualsiasi attacco contro il territorio insulare iraniano nel Golfo trasformerà le acque della regione in un teatro di carneficina. La linea rossa di Teheran «Qualsiasi aggressione contro il suolo delle isole iraniane infrangerà ogni moderazione», ha dichiarato Ghalibaf. Le parole del leader iraniano non lasciano spazio a interpretazioni diplomatiche: «Abbandoneremo ogni moderazione e faremo scorrere nel Golfo Persico il sangue degli invasori». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Forte esplosione nell'impianto nucleare di Fordow. L'Iran minaccia un "fiume di sangue" contro USA e Israele

