Ibridi | 10 accensioni in più l’olio si degrada prima

In Italia, il numero di accensioni di veicoli ibridi è aumentato di dieci unità, mentre l’olio motore si degrada più rapidamente. La transizione verso l’elettrificazione sta cambiando le esigenze di manutenzione dei veicoli e il ruolo dei lubrificanti, che ora sono fondamentali non solo per ridurre l’attrito, ma anche per gestire meglio il calore e prolungare la vita dei sistemi ibridi.

Nel panorama automotive italiano, la transizione verso l'elettrificazione sta riscrivendo le regole fondamentali della manutenzione, trasformando il ruolo dei lubrificanti da semplici fluidi di attrito a componenti critici per la gestione termica e la durata dei sistemi ibridi. I dati indicano che i motori ibridi operano con cicli di avvio e arresto fino a dieci volte superiori rispetto ai veicoli tradizionali, creando condizioni operative uniche che richiedono soluzioni chimiche completamente nuove. La crisi silenziosa dell'olio nei motori ibridi. Il vero banco di prova per l'innovazione chimica non risiede solo nelle auto puramente elettriche, ma nella complessità dei veicoli ibridi che dominano attualmente il mercato in crescita.