Smartphone a 5 anni cervello che degrada e rifiuto del lavoro Galimberti | Il cellulare distrugge le capacità dei giovani Non leggono più e regrediscono allo stadio infantile

Il filosofo Umberto Galimberti ha recentemente analizzato l’effetto degli smartphone sui giovani, evidenziando come l’uso prolungato possa indebolire le capacità cognitive e sociali. Secondo Galimberti, l’eccessivo utilizzo del cellulare contribuisce a una regressione intellettiva e a un rifiuto del lavoro, portando a una perdita di abilità fondamentali come la lettura e la concentrazione. Un’osservazione che invita a riflettere sull’impatto della tecnologia sulla crescita dei giovani.

Il filosofo Umberto Galimberti ha affrontato il tema dell'impatto del cellulare sui giovani in un intervento pubblico. Il pensatore ha evidenziato come la tecnologia abbia modificato le dinamiche relazionali a partire dall'infanzia. I bambini ricevono lo smartphone già a 4 o 5 anni. Un genitore che non consegna il dispositivo al figlio non lo priva di uno strumento tecnico ma della socializzazione stessa.

Il primo telefono ai ragazzi? Non prima dei 13 anni. Ecco quali sono i danni sulle prestazioni cognitive di solo un'ora di social al giorno - Gli studi scientifici sono sempre più solidi: i cervello degli adolescenti non è attrezzato per gestire l'esposizione agli algoritmi dei social. corriere.it

