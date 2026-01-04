Milano è la città più cara d’Italia L’olio d’oliva a Bolzano costa 10 euro

Milano si conferma nel 2025 la città italiana con il costo della vita più elevato, secondo la metrica Codacons basata sui prezzi di beni e servizi pubblici. Mentre i costi alimentari variano poco tra le città, i servizi incidono maggiormente sulla spesa complessiva. Ad esempio, un pane a Napoli costa circa 2,40 euro, mentre in altre città i prezzi sono più elevati. Questa situazione riflette le diverse dinamiche economiche e di costo della vita sul territorio italiano.

Pesano i servizi. Meno marcate le differenze sugli alimentari. Pane a 2,40 euro a Napoli. Milano si conferma anche nel 2025 la città italiana con il costo della vita più elevato, almeno secondo la metrica Codacons basata sui listini al pubblico di beni e servizi su base Osservatorio prezzi del Mimit. Nel paniere complessivo costituito da 28 prodotti alimentariortofrutticoli più una selezione di servizi – il totale per Milano è 598,95 euro. Napoli, al contrario, è all’estremo opposto con 368,90 euro: la differenza è del 62,3%. 🔗 Leggi su Laverita.info

