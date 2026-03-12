Ibrahimovic sponsorizza il Milan negli USA | Allegri e Modric due vincenti Anche Rabiot su un altro livello

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan ora Senior Advisor di RedBird, ha parlato alla CBS delle sue opinioni sui giocatori del club. Ha elogiato Allegri e Modric, definendoli vincenti, e ha menzionato Rabiot come un giocatore di un livello superiore. Le sue parole si sono concentrate su alcune figure chiave del team e sul loro impatto.

«Nella cultura italiana tutti sono concentrati sui risultati. I giovani, gli allenatori, vogliono vincere - ha detto Ibrahimovic, le cui dichiarazioni sono state parzialmente riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola -. Se voglio vincere, metto dentro un giocatore pronto, togliendo spazio invece a quello che ha del potenziale, col rischio di bloccarne lo sviluppo. Questa cosa al Milan, con Milan Futuro, l'abbiamo cambiata». Poi Ibra ha parlato del focus per la Prima Squadra del Milan che, ovviamente, deve essere quello di vincere sempre. «7 Champions League, 19 Scudetti, i Palloni d'Oro dei nostri giocatori, tutte le coppe internazionali che abbiamo vinto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

