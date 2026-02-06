Le due anime del Milan | la solidità di Allegri e il gioco nel dna di Modric e Rabiot

Il Milan si presenta con due facce chiare. Da un lato, la solidità difensiva di Allegri, che punta a non subire gol e a mantenere l’equilibrio in campo. Dall’altro, la tecnica e il talento di Modric e Rabiot, che spingono per un gioco più fluido e spettacolare. Per ora, il focus resta sulla difesa, ma i rossoneri hanno le qualità per proporre anche un buon calcio. Allegri lavora per trovare il giusto equilibrio tra queste due anime.

La solidità in fase di non possesso che tanto piace a Massimiliano Allegri. La fluidità di gioco che un fuoriclasse come Modric, ma anche un centrocampista come Rabiot, prediligono. Le prime ventitré giornate di campionato hanno detto che le due anime nel Milan coesistono anche se non sono ancora bilanciate. Nessuna contrapposizione, ma anzi una tranquilla "convivenza" grazie all'intelligenza dell'allenatore di Livorno, un autentico fuoriclasse nell'interpretare l'avversario e l'andamento del singolo match. L'anima che prevale in questo momento è quella della compattezza in fase di non possesso, a costo di arretrare il baricentro e di difendersi con la linea a tre a ridosso della propria area. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Le due anime del Milan: la solidità di Allegri e il gioco nel dna di Modric e RabiotPer il momento prevale la necessità di essere solidi e subire pochi gol, ma i rossoneri hanno la qualità per esprimere un bel calcio e il tecnico livornese nella sua prima esperienza alla ... msn.com

