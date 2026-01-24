Max Allegri ha commentato la crescita di Paulo Dybala, sottolineando il suo percorso alla Juventus e la sua unicità come calciatore. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha anche espresso la propria opinione sulle assenze degli altri tecnici, offrendo un punto di vista sobrio e riflessivo. Un momento di confronto diretto che mette in luce l’attenzione di Allegri verso i propri giocatori e il calcio di oggi.

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa di Paulo Dybala. Poi una battuta sulle assenze degli altri allenatori davanti ai microfoni. Vediamo le sue dichiarazioni. Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Milan e la Roma, in programma domani sera allo stadio Olimpico. Il tecnico livornese ha fatto sorridere i tifosi della Juve, ricordando il periodo di Dybala in bianconero. Poi una battuta sulle assenze in conferenza dei suoi colleghi. ULTIMISSIME JUVE LIVE CORSA CHAMPIONS – «Sapevo che la Roma con Gasperini ce la saremmo trovata lì. In questo momento siamo quattro squadre per tre posti, perché l’Inter sta facendo molto bene e ha una proiezione di 90 punti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri romantico su Dybala: «Alla Juve era un bambino, ce ne sono pochi come lui. Assenze in conferenza di altri allenatori? Ecco cosa ne penso»

Leggi anche: Torino, Cairo amaro: «Sconfitta troppo brutto per essere vera. Le assenze? Ecco cosa ne penso»

Leggi anche: Torino, Cairo amaro: «Sconfitta troppo brutta per essere vera. Le assenze? Ecco cosa ne penso»

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Del Piero, Dybala e Yildiz! Tutti alla Juve ISCRIVITI se ti piacerebbe #juventus #Dybala #Delpiero

Ci comunicano. «Il coinquilino di merda decide di mettere la sveglia alla mezzanotte di un qualunque giorno infrasettimanale per essere il primo a fare gli auguri alla fidanzatina lontana. Fin qui tutto molto romantico, se non fosse che il cdm è il mio compagno - facebook.com facebook