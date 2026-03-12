IA e difesa | Francia sceglie Mistral USA in crisi legale

La Francia ha firmato un accordo con Mistral AI per l’utilizzo dei suoi modelli nei ministeri della difesa, mentre negli Stati Uniti il Pentagono si trova coinvolto in controversie legali con aziende come Anthropic e OpenAI, suscitando anche critiche sul fronte etico. La situazione tra i due paesi riflette approcci diversi nell’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore militare.

La Francia ha siglato un accordo quadro con Mistral AI per l’uso dei suoi modelli nei ministeri della difesa, mentre negli Stati Uniti le relazioni tra il Pentagono e i giganti dell’IA come Anthropic e OpenAI sono scosse da dispute legali e critiche etiche. Mentre Washington oscilla tra divieti federali e collaborazioni controverse, Parigi punta sulla sovranità tecnologica europea attraverso partnership nazionali. Il 12 marzo 2026 segna un momento di divergenza strategica: l’approccio americano vede aziende private costrette a scegliere tra il mercato e lo stato, mentre l’Europa cerca una via di mezzo basata sull’autonomia nazionale. La questione non è solo tecnica ma riguarda la sicurezza nazionale e la capacità di decidere autonomamente sul proprio destino digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

