Crosetto a Dubai l’Italia sceglie la caccia al ministro la Francia sceglie l’unità

Roma, 3 marzo 2026 – Mentre Guido Crosetto rientrava a Roma da Dubai a bordo di un Gulfstream dell’Aeronautica militare, dopo aver bonificato di tasca propria una cifra tripla rispetto alla tariffa prevista, l’Italia assisteva all’ennesima commedia teatrale mentre si consuma una tragedia. Il ministro della Difesa era partito venerdì con un volo di linea per motivi familiari, aveva raggiunto la moglie e i figli negli Emirati e si era trovato bloccato lì quando, il 28 febbraio, l’attacco congiunto Usa-Israele all’Iran ha fatto chiudere gli spazi aerei e Teheran ha risposto colpendo anche obiettivi nel Golfo. Crosetto ha scelto di tornare da solo, lasciando la famiglia al sicuro a Dubai, e ha pagato di più proprio per togliere alla polemica ogni pretesto: “Non voglio che mi si accusi di aver usato un volo di Stato”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

