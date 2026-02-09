Difesa aerea di Francia e Germania in crisi | morto il programma FCAS

La difesa aerea di Francia e Germania attraversa un momento difficile. Il progetto congiunto per sviluppare un caccia di ultima generazione è ormai considerato morto, segnando una battuta d’arresto importante per la cooperazione tra i due Paesi. Le trattative si sono fermate, e ora si cercano nuove strade per la difesa comune.

Il programma per lo sviluppo di un caccia tecnologicamente avanzato lanciato da Francia e Germania è tecnicamente "morto". Sembra essere questo il destino del velivolo di 6ª generazione previsto dal programma noto come Future Combat Air System, frutto dello sforzo condiviso da Francia, Germania e Spagna. Il Future Combat Air System, noto anche con il solo acronimo di FCAS, è "sull'orlo del collasso": così l'aereo da combattimento che doveva assolvere al ruolo affidato ai caccia di 5ª e 6ª generazione, e che era destinato a sostituire i Dassault Rafale e gli Eurofighter Typhoon, rischia di andare a morire, lasciando un "gap" nei piani di difesa di due delle maggiori potenze europee.

