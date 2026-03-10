Assunti due giardinieri dal Comune di Viterbo | Una risposta efficace per il decoro

Il Comune di Viterbo ha assunto due giardinieri per migliorare la cura del territorio. La decisione mira a rafforzare le attività di manutenzione delle aree verdi della città. Gli assunti si occuperanno di interventi di giardinaggio e manutenzione delle aree pubbliche. La scelta coinvolge risorse umane dedicate a garantire un decoro più curato e sostenibile nel tempo.

L'amministrazione Frontini prosegue il potenziamento dell'organico interno dedicato alle manutenzioni, una strategia che punta su servizi gestiti direttamente da palazzo dei Priori Viterbo continua a investire sulle proprie risorse umane per garantire una cura migliore del territorio. Dopo i quattro innesti registrati nel mese di gennaio, il Comune ha dato ufficialmente il benvenuto a due nuovi operatori che andranno a rinforzare la squadra operativa dedicata alla manutenzione del verde. La presentazione dei nuovi dipendenti è stata l'occasione per la sindaca Chiara Frontini per ribadire la linea politica seguita dalla sua giunta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Il Comune non risponde, alunni scrivono a Babbo Natale: "Puoi andare dal sindaco a chiedere i giardinieri"Il Comune non risponde e gli alunni della scuola Madre Teresa di Calcutta, che si trova tra via Fiume e via Maqueda, in centro storico, scrivono una... L'elenco dei primi eventi del 2026 finanziati dal Comune di Viterbo: due progetti esclusiIl Comune di Viterbo ha assegnato i contributi per gli eventi culturali e le arti performative relativi al primo quadrimestre del 2026.