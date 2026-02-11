britney spears cede a primary wave il suo catalogo musicale per una cifra da capogiro

Britney Spears ha venduto i diritti del suo catalogo musicale a Primary Wave. La pop star ha deciso di cedere tutto, senza fare troppi giri di parole. La cifra dell’accordo resta segreta, ma si parla di una somma da capogiro. La decisione arriva dopo anni di successi e scandali, e cambia ancora una volta il suo rapporto con la musica. Ora, Spears si concentra su nuovi progetti, lasciando dietro di sé un pezzo importante della sua carriera.

Britney Spears, celebre pop star al centro negli anni di gossip più o meno positivi, ha ceduto i diritti del suo intero catalogo musicale alla società indipendente Primary Wave. L’operazione sarebbe stata siglata lo scorso 30 dicembre e benché ancora non siano stati resi noti i dettagli economici ufficiali, fonti americane bene informate sostengono che il valore stimato per il passaggio si aggira intorno ai 200 milioni di dollari. La cantante americana, ex enfant prodige che oggi veleggia verso i 44 anni, è una delle artiste femminili più vendute di sempre, con oltre 150 milioni di dischi distribuiti nel mondo dal debutto nel 1999. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

