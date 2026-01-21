All’Università della Campania L Vanvitelli bando fotografico e mostra raccontano donne che hanno superato cancro

L’Università della Campania L. Vanvitelli promuove un bando fotografico e una mostra dedicati alle donne che hanno affrontato e superato il cancro. Queste iniziative intendono offrire un’occasione di riflessione e testimonianza sulla resilienza femminile, evidenziando il coraggio e la forza di chi ha affrontato questa sfida. Un progetto che valorizza le storie di speranza e rinascita, contribuendo alla sensibilizzazione sul tema della cura e della solidarietà.

(Adnkronos) – Un bando fotografico e una mostra per raccontare la forza delle donne che hanno affrontato e superato il cancro. Il 27 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in Viale Ellittico 31, Caserta, sarà inaugurata la mostraevento quale momento conclusivo del concorso fotografico.

