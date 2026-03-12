Dopo le sconfitte recenti in competizioni europee, si torna a parlare di calcio italiano e delle sue difficoltà. Tony Damascelli, sul Giornale, analizza la situazione attuale e fa il punto sui successi e le sconfitte delle squadre italiane in coppa. Le prestazioni delle squadre di casa sono al centro delle discussioni, mentre si riflette sulle differenze rispetto ad altri campionati europei.

"I risultati di Napoli-Inter, Atalanta e Juventus sono il manifesto di una involuzione che non esclude i vertici federali e di lega la cui cifra internazionale è in linea con la modestia. I conti economici la confermano, quelli tecnici la smascherano. Tony Damascelli sul Giornale fa i conti sul calcio italiano dopo le disfatte europee, ultima quella dell’Atalanta contro il Bayern “I risultati delle quattro in coppa sono il manifesto di una involuzione che non esclude i vertici federali e di lega la cui cifra internazionale è in linea con la modestia. I conti economici la confermano, quelli tecnici la smascherano.... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I risultati delle italiane in coppa dovrebbero far riflettere chi continua a vendere pentole spacciandole per articoli preziosi

Articoli correlati

Rubate all’Eliseo posate e pentole per 40mila euro: tra i ladri il maggiordomo, voleva vendere tutto su VintedIn Francia tre persone sono state arrestate con l’accusa di avere sottratto un centinaio di stoviglie d'argento e porcellane preziose all’Eliseo, il...

Leggi anche: Curling-mania! Pentole al posto delle pietre e... cadute rovinose: chi fa più ridere?

Una selezione di notizie su I risultati delle italiane in coppa...

Temi più discussi: Youth League – I risultati degli ottavi di finale. Inter a valanga sul Betis!; Presentati i risultati dell’iniziativa in sinergia dei fondi PNRR ed Erasmus+ per le mobilità di alunni e docenti; Tabellone aggiornato Champions League 2025-2026: chi gioca contro le italiane, playoff, ottavi, quarti e semifinali; Open the Whistle, raggiunti oltre 18mila soggetti a livello nazionale e internazionale.

Prove Invalsi 2026, quando saranno disponibili i risultatiLe prove si svolgono tra marzo e maggio, ma i risultati arrivano solo più avanti: cosa sapere sugli esiti Invalsi 2026 ... dilei.it

Donne medico. Le più soddisfatte? In Romania. Deluse le italiane. I risultati dell’indagine Anaao Assomed, Aaroi-Emac e SnrL'Italia esce sconfitta dal confronto con i Paesi della Federazione europea dei medici salariati (Fems) occupando la zona più buia: le donne medico italiane lamentano discriminazione, insoddisfazione ... quotidianosanita.it

Come combinare attività aerobica e allenamento di forza senza compromettere i risultati Fai così e sfata i miti più diffusi facebook

Tutti i risultati della 21ª giornata di #LBASerieA @UnipolCorporate La tua squadra ha vinto o perso #TuttoUnAltroSport x.com