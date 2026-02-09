Curling-mania! Pentole al posto delle pietre e cadute rovinose | chi fa più ridere?

L’evento ha portato un’ondata di divertimento tra il pubblico. Durante le prove, alcuni si sono improvvisati atleti, usando pentole al posto delle pietre. I risultati sono stati spesso esilaranti, con cadute rovinose che hanno fatto ridere tutti. La passione per il curling si trasmette anche tra gli spettatori, che cercano di imitare i movimenti con entusiasmo e qualche errore di troppo.

Il curling è entrato nei cuori di tutti i tifosi olimpici. Mix inconfondibile di adrenalina e precisione, ha incuriosito tantissimi fan, che si sono dilettati nel tentativo (a volte riuscito, a volte decisamente meno) di replicare i movimenti di questo sport sempre più seguito.

