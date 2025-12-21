Rubate all’Eliseo posate e pentole per 40mila euro | tra i ladri il maggiordomo voleva vendere tutto su Vinted

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Francia tre persone sono state arrestate con l’accusa di avere sottratto un centinaio di stoviglie d'argento e porcellane preziose all’Eliseo, il palazzo dove ha sede la presidenza della Repubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

