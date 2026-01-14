La memoria della Terra nel ghiaccio nasce l’archivio mondiale in Antartide

In Antartide è stato inaugurato l’archivio mondiale del ghiaccio, un progetto che mira a conservare campioni provenienti da tutto il mondo. Questo archivio rappresenta un patrimonio naturale, preservando tracce della storia della Terra attraverso i dati contenuti nel ghiaccio. Un elemento importante per lo studio del passato globale e per comprendere meglio i cambiamenti climatici e ambientali che hanno interessato il pianeta nel tempo.

La memoria della Terra in una grotta. Nasce in Antartide l’archivio mondiale del ghiaccio, dove saranno conservati campioni contenenti informazioni provenienti da tutto il mondo sulla vita passata del Pianeta. I pezzi di ghiaccio si trovano quindi in sicurezza alla stazione Concordia. Sono custoditi in una grotta-archivio lunga 35 metri, alta e larga 5 metri, e scavata interamente negli strati di neve a una profondità di 9 metri. Chiamata ‘Ice memory sanctuary’ ha una temperatura costante di meno 52 gradi centigradi, e ha un po’ una funzione simile a quella di una ‘scatola del tempo’ (come tante, più semplici, se ne vedono in alcuni film hollywoodiani): preservare il maggior numero di ‘conoscenze’ possibili per le future generazioni e lasciare un ‘sapere’ unico in eredità all’umanità. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La memoria della Terra nel ghiaccio, nasce l’archivio mondiale in Antartide Leggi anche: Antartide, inaugurato l’archivio del ghiaccio Leggi anche: Un archivio per non dimenticare: online la "Memoteca", archivio digitale della memoria storica della città Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Cambiamenti climatici, nasce il Santuario della memoria dei ghiacciai; Clima, in Antartide arriva l’Ice Memory Sanctuary: custodirà la memoria dei ghiacciai; Italia e Grancia inaugurano l’Ice Memory Sanctuary in Antartide; Primavera in Siberia di Artem Mozgovoy, recensione del romanzo. La memoria del clima sotto chiave di ghiaccio: l’Antartide diventa custode del passato della Terra - Le prime due carote archiviate provengono da ghiacciai alpini simbolo del cambiamento climatico: il Col du Dôme sul Monte Bianco e il Grand Combin, in Svizzera. turismoitalianews.it

Newton: "La memoria del ghiaccio" - Newton è il programma di informazione e approfondimento scientifico condotto da Davide Coero Borga che ci aiuta a capire meglio ciò che sappiamo e ci porta a scoprire le novità dal mondo della ricerca ... raiscuola.rai.it

Cambiamenti climatici, nasce il Santuario della memoria dei ghiacciai - Nel cuore dell'Antartide nasce un Santuario unico al mondo, che custodirà le carote di ghiaccio dei ghiacciai a rischio estinzione per secoli. finanza.repubblica.it

111 anni fa. Il tempo passa, ma la memoria resta scolpita nella nostra terra. Oggi onoriamo le vittime e celebriamo la straordinaria forza della gente d’Abruzzo. Un popolo capace di rialzarsi sempre. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.