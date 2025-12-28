Un archivio per non dimenticare | online la Memoteca archivio digitale della memoria storica della città

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato online, sul sito del Comune di Cesena, il primo nucleo della ‘Memoteca’, uno spazio digitale dedicato alla conservazione della memoria storica e delle testimonianze dirette sugli anni del Fascismo, passaggio del fronte e ricostruzione post-bellica della città.L’idea era nata lo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Un archivio online per la memoria, l’Anpi presenta l’Enciclopedia della Resistenza piacentina

Leggi anche: Archivio storico di Messina trasferito a Catania, insorge anche il Comitato Civico: “Un nuovo furto della memoria”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Un archivio per non dimenticare: online la Memoteca, archivio digitale della memoria storica della città.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.