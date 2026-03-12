I ragazzi delle scuole elementari alla scoperta del giornalismo

I ragazzi delle classi 5ªA e 5ªB dell’istituto comprensivo di San Giorgio di Piano hanno partecipato a un’attività dedicata alla scoperta del giornalismo nella mattinata di ieri. Durante l’evento, hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro dei giornalisti e di approfondire alcune fasi della creazione di un articolo. L’iniziativa si è svolta in un’atmosfera formativa e interattiva.

Un ' viaggio ' speciale alla scoperta del giornalismo. È quello che hanno fatto, nella mattinata di ieri, i ragazzi delle classi 5ªA e 5ªB dell' istituto comprensivo di San Giorgio di Piano. Gli alunni delle primarie, guidati dai loro insegnanti, hanno fatto tappa alla redazione della cronaca di Bologna de il Resto del Carlino e poi visitato le rotative dove avviene la stampa del quotidiano. Tanta emozione per i ragazzi della 5ªA (nella foto in alto): Naoufal Adib, Riccardo Boniolo, Riccardo Boniolo, Arianna Stefania Bratu, Sarah Cabula, Majka Calzolari, Diego Cappelluzzo, Shuk Dev Chakraborty, Farah Chihi, Roberto Colucci, Francesco Fatmir...